Pesaro | Campus Mattei tra cedimenti e rilancio della Geologia con un padiglione green e autosufficiente

A Pesaro, il Campus Mattei sta affrontando problemi di cedimenti strutturali, mentre l’ateneo pianifica di rilanciare la facoltà di Geologia con un nuovo padiglione ecosostenibile e autonomo dal punto di vista energetico. Un progetto concreto mira a migliorare gli spazi di studio e ricerca, investendo su materiali innovativi e tecnologie verdi.

Campus Mattei: Rinasce la Geologia tra Cedimenti, Sostenibilità e un Polo Universitario da Rilanciare. Il Campus Scientifico Mattei di Pesaro è al centro di un ambizioso piano di riqualificazione, innescato da un cedimento strutturale in un’ala dell’edificio che ha reso necessario lo spostamento temporaneo del dipartimento di Scienze Geologiche. L’Università degli Studi di Urbino ha annunciato l’avvio di tre cantieri quasi simultanei entro l’anno, culminanti nella costruzione di un nuovo padiglione dedicato alla geologia, progettato per essere un esempio di sostenibilità e autosufficienza energetica.🔗 Leggi su Ameve.eu

"Al Campus Mattei nuovo padiglione di Geologia". Sarà una struttura leggera e ad alta sostenibilitàIl prorettore vicario Vieri Fusi ha annunciato che al Campus Mattei verrà costruito un nuovo padiglione di Geologia, per rispondere alle esigenze dei circa trentacinque studenti e docenti sfollati dopo il cedimento di un’ala del vecchio edificio.

