Dalla parte degli attivisti della Flotilla rapiti da Israele | le idee e le azioni cambiano il mondo

In queste ore, si segnalano diversi attivisti che si trovano in acque internazionali e sono stati catturati dalle forze militari di uno stato. La vicenda riguarda persone coinvolte in azioni di solidarietà e proteste contro le politiche del governo israeliano. La cattura avviene durante una missione di solidarietà, e le autorità locali hanno confermato il fermo di alcuni attivisti, senza ulteriori dettagli sulle modalità dell’intervento.

Un pensiero a chi in questo momento è stato fermato in acque internazionali e rapito dall'esercito della "più grande democrazia del Medioriente", che a scriverlo oggi fa davvero ridere. So cosa provate, e so che la paura non è il vostro primo pensiero.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Israele ferma le navi della Flotilla: a bordo anche attivisti di BolognaAlcune navi della Global Sumud Flotilla, partite da diversi porti europei e dirette a Gaza con l’obiettivo di portare aiuti umanitari, sono state... Israele intercetta le navi della Flotilla dirette a Gaza vicino Creta, gli attivisti: "È pirateria"La Global Sumud Flotilla, la nuova missione diretta a Gaza per portare aiuti umanitari alla popolazione palestinese, è stata bloccata da Israele... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Global Sumud Flotilla, un atto di immaginazione politica collettiva; Abbordata la Flotilla: attivisti arrestati in mare aperto; Ripartita dalla Sicilia la nuova missione della Global Sumud Flotilla; Global Sumud Flotilla: 'Civili rapiti nel Mediterraneo, è pirateria'. Dalla parte degli attivisti della Flotilla rapiti da Israele: le idee e le azioni cambiano il mondoUn pensiero a chi in questo momento è stato fermato in acque internazionali e rapito dall'esercito della più grande democrazia del Medioriente ... fanpage.it Flotilla verso Gaza, raid israeliano e attivisti fermati: Meloni condanna e chiede la liberazione degli italianiIntervento della Marina israeliana contro la Flotilla diretta a Gaza: navi bloccate in acque internazionali vicino a Creta, 175 attivisti fermati. Meloni: Condanniamo il sequestro ... panorama.it Sicilia 24 Tg Telecolor. . Flotilla, la Sicilia si mobilita Sicilia24 vi aspetta tutti i giorni alle 9:30, 10,30, 14:00, 15:00, 19:00, 19:30, 00:00 su Telecolor - Canale 11 #news #sicilia #sicilia24 #informazione - facebook.com facebook Il team legale della #Flotilla: gli attivisti italiani fermati sono 25 Numero complessivo di arresti ammonta a 175 x.com