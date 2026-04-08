La rassegna Ophüls Ophuls ai Cantieri della Zisa apre la proiezione di Liebelei

Da palermotoday.it 8 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 15 aprile a Palermo si tiene l'inaugurazione di Kino Ensemble, un nuovo cineclub promosso dal Goethe-Institut e dall’Institut français, nell’ambito di un progetto di cooperazione culturale tra Francia e Germania. La serata si apre con la proiezione di “Liebelei” nell’ambito della rassegna OphülsOphuls, all’interno dei Cantieri della Zisa. La manifestazione prosegue con altre proiezioni e iniziative dedicate al cinema europeo.

Il 15 aprile a Palermo inaugura Kino Ensemble, il nuovo cineclub promosso dal Goethe-Institut e dall’Institut français nell’ambito della cooperazione culturale franco-tedesca di Kultur Ensemble Palermo. Si parte alle ore 21 con la proiezione di “Liebelei” (Amanti folli) che apre la rassegna. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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Oper’Arte 2026, per Pasqua ai Cantieri della Zisa va in scena "Martorio-Parti di La Simana Santa"In occasione della Pasqua torna in scena sabato 4 aprile alle ore 21 e domenica 5 aprile alle ore 18.

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