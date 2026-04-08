La rassegna Ophüls Ophuls ai Cantieri della Zisa apre la proiezione di Liebelei

Il 15 aprile a Palermo si tiene l'inaugurazione di Kino Ensemble, un nuovo cineclub promosso dal Goethe-Institut e dall’Institut français, nell’ambito di un progetto di cooperazione culturale tra Francia e Germania. La serata si apre con la proiezione di “Liebelei” nell’ambito della rassegna OphülsOphuls, all’interno dei Cantieri della Zisa. La manifestazione prosegue con altre proiezioni e iniziative dedicate al cinema europeo.