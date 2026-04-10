Malen fa una tripletta e la Roma travolge il Pisa Il 3-0 rimette Gasperini in corsa per la Champions

Nella partita tra Roma e Pisa, Malen ha segnato tre gol e contribuito alla vittoria per 3-0 della squadra capitolina. Con questa tripletta, il giocatore raggiunge quota 10 reti in campionato. La vittoria permette alla Roma di migliorare la sua posizione in classifica e di mantenere aperte le speranze di qualificazione alla Champions League. La squadra di Gasperini si trova ora in una posizione favorevole per la corsa al quarto posto.

Malen segna tre gol, sale a quota 10 nella classifica dei marcatori, e rilancia la Roma nella corsa per il quarto posto. Gasperini è a un punto dal Como. Pisa sempre più vicino alla Serie B. 🔗 Leggi su Fanpage.it Roma-Pisa, per Gasperini vietato sbagliare nella corsa Champions: il pronosticoLa trentaduesima giornata si apre con l'anticipo del venerdì tra i giallorossi e l'ultima in classifica: il tecnico vuole vincere e mettere pressione... Leggi anche: Roma, il “Fattore Malen” e la Verità di Gasperini: Perché la Sincerità è l’Unica Strategia per la Champions Temi più discussi: Güler dalla sua metà campo, la tripletta di Raphinha e molto altro Streaming | DAZN IT; Guarda il super gol di Pavel Šulc per la Cechia | Video | Qualificazioni Europee; Manchester City-Liverpool 4-0: Guardiola travolge Slot, tripletta di Haaland che manda i citizens in semifinale di FA Cup; Cremonese, emergenza totale contro il Cagliari: 5 assenti per Giampaolo. Malen scrive la storia: la sua è la prima tripletta, in assoluto, in questa Serie AI suoi gol sono già nella storia di questo campionato, perché quella di Malen è la prima tripletta della stagione 2025/26 di Serie A. Sono servite infatti 32 giornate per avere questo dato, l'ultima ... fantacalcio.it VIDEO - Malen incontenibile: contro il Pisa arriva la tripletta di Donyell!L'attaccane olandese lancia la Roma all'Olimpico: dopo i due gol del primo tempo, arriva il terzo su assist di Soulé ... ilromanista.eu Il raddoppio arriva al 43' dopo una carambola in area di rigore. Sempre l'olandese chiude definitivamente i giochi al 52', siglando la tripletta personale e raggiungendo già la doppia cifra in campionato #CorrieredelloSport #RomaPisa #SerieA #Malen x.com Una partita da un nome e un cognome: Donyell Malen #RomaPisa #SerieAEnilive - facebook.com facebook