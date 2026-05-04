La Roma ha conquistato una vittoria netta contro la Fiorentina all'Olimpico, portando a casa tre punti fondamentali. La partita si è conclusa con un risultato che rafforza le possibilità della squadra di qualificarsi per la Champions League. La squadra giallorossa ha mostrato determinazione e ha segnato più gol rispetto agli avversari, consolidando la propria posizione in classifica. La Fiorentina, invece, ha subito una sconfitta che complica il suo cammino.

AGI - L'occasione era ghiotta e la Roma l'ha sfruttata. All' Olimpico la squadra giallorossa batte 4-0 la Fiorentina con i gol di Mancini, Wesley, Hermoso e Pisilli e si iscrive nuovamente alla corsa Champions, portandosi al quinto posto a tre punti dal Milan terzo e a una lunghezza dalla Juventus quarta. Sotto gli occhi di Corbin Friedkin (fratello minore di Ryan) la formazione di Gasperini domina in tutti i reparti, andando a colpire i punti deboli di una Fiorentina orfana di Kean e decisamente troppo leggera nell'approccio; un calo di tensione forse alimentato dalla sconfitta della Cremonese contro la Lazio, che lascia invariato a 9 punti il vantaggio dei viola sulla zona retrocessione.🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - La Roma travolge la Fiorentina e sogna la Champions

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