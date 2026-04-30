Lunedì 4 maggio alle 20:45 si gioca all’Olimpico il match tra Roma e Fiorentina, valido per la corsa alla qualificazione in Champions League. La Roma non ha perso in casa dall’incontro del 30 novembre contro il Napoli, e questa sarà l’ultima sfida casalinga prima di questa partita. La sfida si tiene nel posticipo del turno e rappresenta un momento importante per entrambe le squadre.

La corsa alla Champions League passa anche dalla sfida che si giocherà nel posticipo di lunedì 4 maggio alle 20:45 allo Stadio Olimpico, dove la Roma non perde in casa dalla sfida del 30 novembre contro il Napoli. Un dato positivo che fa ben sperare i giallorossi in vista delle ultime gare per la conquista del quarto posto in campionato. La Roma sembra essersi ripresa dall’ultimo periodo negativo, con due vittorie e un pareggio nelle ultime tre gare di campionato. Un segnale positivo che rilancia le ambizioni della squadra. Per puntare all’ Europa che conta, però, i giallorossi dovranno affrontare le ultime quattro partite come delle finali e sperare in un inciampo nel percorso di Juventus e del Como.🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma-Fiorentina, i giallorossi si aggrappano al fortino di casa per la corsa Champions: l’ultima sconfitta a novembre

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