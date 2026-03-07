La Juventus piomba su Dodò scambio in vista con la Fiorentina | CM

La Juventus ha manifestato interesse per Dodò, l'esterno della Fiorentina, in vista della prossima stagione. La società bianconera sta valutando un possibile scambio con il club toscano. La trattativa tra le due squadre si concentra sulla possibilità di concretizzare questa operazione prima dell'apertura del mercato estivo. Al momento, nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata dalle parti coinvolte.

Occhi su Dodò in casa Juventus per la prossima stagione con l'esterno della Fiorentina che è un obiettivo della squadra bianconera per il prossimo campionato. Storicamente la Juventus ha guardato spesso in casa viola per cercare dei rinforzi, riuscendo a portare in bianconero calciatori come Bernardeschi, Chiesa, Vlahovic e, in passato, Roberto Baggio. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, i bianconeri starebbero pensando a Dodò, calciatore brasiliano che ha il contratto in scadenza nel giugno del 2027. Fino a poche settimane fa si era parlato di un possibile rinnovo dell'esterno con i viola, ma al momento le trattative appaiono ferme.