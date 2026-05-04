La Roma schianta la Fiorentina vola verso la Champions | Como superato Milan e Juve tremano
La Roma ha battuto la Fiorentina con un punteggio di 4-0 nel posticipo di campionato, grazie ai gol di Mancini, Hermoso, Wesley e Pisilli. La vittoria permette ai giallorossi di avvicinarsi a un punto dal quarto posto in classifica. Nel frattempo, il Como ha superato l'avversario, mentre Milan e Juventus hanno subito sconfitte che li fanno tremare in zona europea.
I gol segnati da Mancini, Hermoso, Wesley e Pisilli stendono la Viola nel posticipo di campionato (4-0) e trascinano i giallorossi a -1 dal quarto posto. A 3 giornate dalla fine si fanno i conti anche con gli scontri diretti.🔗 Leggi su Fanpage.it
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