La Roma schianta la Fiorentina vola verso la Champions | Como superato Milan e Juve tremano

La Roma ha battuto la Fiorentina con un punteggio di 4-0 nel posticipo di campionato, grazie ai gol di Mancini, Hermoso, Wesley e Pisilli. La vittoria permette ai giallorossi di avvicinarsi a un punto dal quarto posto in classifica. Nel frattempo, il Como ha superato l'avversario, mentre Milan e Juventus hanno subito sconfitte che li fanno tremare in zona europea.