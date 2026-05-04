La Roma Femminile festeggia lo Scudetto | settimo trofeo nella bacheca di Trigoria

La squadra femminile della Roma ha vinto il suo terzo scudetto, aggiungendo un nuovo trofeo alla propria bacheca. È il settimo titolo in totale per la società, che si unisce alla squadra maschile nel celebrare questo successo. La vittoria è arrivata dopo una stagione di gare intense e risultato finale che ha confermato il primo posto in classifica. La squadra ha festeggiato con un coro di gioia e tifosi presenti allo stadio.

Come la prima squadra maschile, anche la Roma Femminile ha conquistano il terzo Scudetto della propria storia. In appena quattro stagioni – il primo tricolore risale al 20222023 – la formazione giallorossa è riuscita a calare il tris, inserendosi di diritto nella storia del calcio femminile italiano. 7 titoli in otto anni di storia. Dal lontano, ma tuttavia recente vista l’escalation di risultati, 15 giugno 2018, data della fondazione della AS Roma Femminile, la bacheca di Trigoria è stata già riempita da 7 trofei: dalla Coppa Italia del 2021 fino allo Scudetto dello scorso sabato. Sono due i titoli nella coppa nazionale (2021, 2024) insieme alle due semifinali – nei due anni successivi alla fondazione, 2019, 2020 – e alle tre finali (2022, 2023, 2025).🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - La Roma Femminile festeggia lo Scudetto: settimo trofeo nella bacheca di Trigoria Notizie correlate Lo Scudetto della Roma femminile non se lo aspettava nessunoA qualche minuto dal calcio di inizio di Roma-Ternana, allo Stadio Tre Fontane l’aria è tesa. Roma Femminile, colpaccio con la Juve: lo Scudetto è a un passoLa Roma Femminile mette le mani sul terzo Scudetto della sua storia grazie a una vittoria pesantissima per 1-0 contro la Juventus. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Calcio femminile, l'As Roma Women batte la Ternana e festeggia il terzo scudetto in quattro anni; Roma Femminile, anche Pizarro festeggia lo scudetto: lo scatto con Greggi; Scheda squadra Roma Women; Calcio, la Roma femminile vince il terzo scudetto ed è Campione d'Italia. La Roma femminile allo stadio Olimpico: la festa scudetto tra Roma-Fiorentina e CampidoglioL’intervallo di Roma-Fiorentina sarà impreziosito da un momento magico: le ragazze giallorosse di Luca Rossettini, infatti, sfileranno all’Olimpico dopo la conquista del terzo scudetto. Si prenderanno ... corrieredellosport.it Calcio femminile: la Roma pronta a festeggiare lo scudetto in Serie A. Sfida alla Ternana per il titolo!Lo spumante è già in frigo, e vicino al Tre Fontane c'è già aria di grande festa. Domani, sabato 2 maggio, la Roma potrebbe mettere le mani sul terzo ... oasport.it Tanti italiani saranno impegnati a Roma, sia nel tabellone maschile che femminile - facebook.com facebook Super Falcons duo, Rinsola, Oladipo celebrate historic AS Roma Femminile title x.com