La rivoluzione ferroviaria di Bari | come saranno il nuovo ponte Padre Pio e la Stazione Campus

A Bari si apre una nuova fase di cambiamenti urbanistici con la costruzione di un nuovo ponte dedicato a Padre Pio e di una moderna stazione denominata Campus. Questi interventi si inseriscono lungo via Amendola, strada principale di accesso alla città proveniente dalla Statale 100. Le opere prevedono la realizzazione di infrastrutture che mirano a migliorare la mobilità urbana e a rinnovare il volto del centro cittadino.

Bari è giunta a un bivio cruciale della sua storia urbanistica. L'asse di via Amendola, storica porta d'accesso per chi arriva dalla Statale 100, è il simbolo di una trasformazione che promette di rivoluzionare il concetto di mobilità cittadina. Se da un lato i micro-cantieri procedono per il.🔗 Leggi su Baritoday.it

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