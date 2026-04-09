La ristorazione in Italia è ‘questione di famiglia’ trovare dipendenti è sempre più un’impresa

Da quotidiano.net 9 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La ristorazione in Italia si basa spesso su attività a conduzione familiare e, negli ultimi tempi, trovare personale qualificato si è dimostrato sempre più difficile. Nonostante la presenza di locali aperti e operativi, molte imprese segnalano sfide crescenti nel recrutare e mantenere i dipendenti. La situazione si presenta come una delle maggiori criticità per il settore, che cerca di adattarsi alle nuove esigenze del mercato e alle difficoltà di risorse umane.

Roma, 9 aprile  2026 – La ristorazione italiana continua a reggere, ma lo fa con sempre maggiore fatica. Il Rapporto Ristorazione 2026 di Fipe-Confcommercio consegna infatti l’immagine di un comparto ancora centrale nella vita economica e sociale del Paese, capace nel 2025 di portare i consumi fuori casa a ridosso dei 100 miliardi di euro e di salire a 59,3 miliardi di valore aggiunto. Ma sotto questa superficie di tenuta si allungano le ombre: le imprese attive scendono a 324.436, in calo dell’1% sul 2024, e la flessione colpisce soprattutto i bar, mentre i ristoranti tengono e la ristorazione collettiva cresce. Il dato più interessante è proprio questa doppia lettura. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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