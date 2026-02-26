Stefano De Martino è un grande showman è pronto per Sanremo Conti sull'endorsement | Non sono offeso

Da fanpage.it 26 feb 2026

Un endorsement di rilievo arriva da un ex dirigente di Sanremo, che ha espresso parole di supporto nei confronti di un noto showman pronto a salire sul palco del festival. La dichiarazione ha attirato l’attenzione nel mondo dello spettacolo, suscitando discussioni tra gli addetti ai lavori e il pubblico. La vicenda si sviluppa nel contesto di un evento musicale molto seguito in Italia.

L'endorsement del sottosegretario alla cultura Giancarlo Mazzi, nonché ex direttore artistico di Sanremo, a Stefano De Martino non è passato inosservato. A commentare è intervenuto anche Carlo Conti, per niente offeso. 🔗 Leggi su Fanpage.it

