Stefano De Martino è un grande showman è pronto per Sanremo Conti sull'endorsement | Non sono offeso

L'endorsement del sottosegretario alla cultura Giancarlo Mazzi, nonché ex direttore artistico di Sanremo, a Stefano De Martino non è passato inosservato. A commentare è intervenuto anche Carlo Conti, per niente offeso. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Carlo Conti conferma l’addio a Sanremo: “Dopo il 2026 passo la mano”, è pronto Stefano De MartinoCarlo Conti chiude la porta a Sanremo 2027 su Chi: "Giusto lasciare spazio ad altri".

“Le chiesi se sapeva cucinare”, il pacchista delle Marche gela Stefano De Martino: “Tornati agli anni ’20”Roberto delle Marche ad Affari Tuoi ieri sera ha raccontato il suo primo approccio a Gloria, attuale fidanzata, alla quale chiese se sapesse...

Sanremo dopo Carlo Conti: Stefano De Martino favorito, ma serve un colpo grosso al suo fiancoDopo Carlo Conti, Stefano De Martino è il favorito per Sanremo 2027, ma il suo successo dipenderà da un colpo grosso al suo fianco. Tutti i retroscena sulle ultime indiscrezioni. rds.it

Se sia stato offensivo annunciare Stefano De Martino alla conduzione di Sanremo 2027? No. Avevo detto chiaramente che sarebbe stato il mio ultimo Festival: così Carlo ContiIl conduttore conferma: Ho detto chiaramente che questo sarebbe stato il mio ultimo Festival, sia andato bene o male ... ilfattoquotidiano.it

SPECIAL FESTIVAL: DALLA VISIONE DI STEFANO DE MARTINO AL PALCO DELL'ARISTON Vi raccontiamo la storia tutta spezzina che ha portato l’inclusione a Sanremo. Premio Lunezia Anffas Onlus la Spezia #specialfestival Festival di Sanremo Stefano d - facebook.com facebook

Carlo Conti smonta la polemica dei giornalisti su Stefano De Martino in un eventuale #Sanremo2027. Carlo: “Nei miei confronti non ho sentito nessun tipo di offesa, non sono stato messo in difficoltà. Con l’azienda sempre chiarezza e rispetto” #Sanremo2026 x.com