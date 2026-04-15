Questa mattina a Milano, all’interno di un bar vicino alla Motorizzazione Civile di via Cilea, è stato scattato un foto di un adesivo che raffigura due uomini che si accarezzano, accompagnato dalla scritta

Un adesivo con due uomini che si accarezzano e la scritta 'finocchi freschi' è stato fotografato questa mattina nel bar interno alla Motorizzazione Civile di Milano, in via Cilea. Il consigliere Paladini: "Fatto drammatico".🔗 Leggi su Fanpage.it

Notizie correlate

Herbert Ballerina sull’amicizia con Stefano De Martino: “Mi chiamò per Bar Stella, a Milano è sbocciato l’amore”Herbert Ballerina ospite di La volta buona oggi ha parlato dell'amicizia con Stefano De Martino.

Federica Pellegrini criticata per ‘l’ultima cena’ con Matteo Giunta prima del parto: “Quanto te la meni”Federica Pellegrini è stata attaccata sui social dopo aver pubblicato alcuni scatti "dell'ultima cena" con Matteo Giunta prima dell'arrivo della loro...

Approfondimenti e contenuti

In un bar di Milano l’adesivo con due uomini e la scritta ‘Finocchi freschi’: Insulto omofoboUn adesivo con due uomini che si accarezzano e la scritta 'finocchi freschi' è stato fotografato questa mattina nel bar interno alla Motorizzazione Civile ... fanpage.it

Adesivo omofobo al bar della Motorizzazione di Milano: la denuncia di Luca Paladini sui socialIl consigliere regionale e fondatore de I Sentinelli ha pubblicato la foto dello sticker su Facebook: Non fa ridere. E la titolare ha cercato di ... milano.repubblica.it