La Rai vende i suoi muri perché ha smesso di abitare la sua storia
La Rai ha deciso di mettere in vendita alcuni immobili che fanno parte del suo patrimonio. La scelta riguarda edifici che erano stati utilizzati in passato e che ora vengono considerati non più funzionali all’attività dell’azienda. Questa operazione non rappresenta solo un’azione commerciale, ma coinvolge anche aspetti culturali e politici, poiché riflette un cambiamento nella gestione delle proprietà storiche dell’emittente pubblica.
Non è una notizia tecnica. È una notizia culturale, e quindi politica. Quando la Rai mette sul mercato pezzi del proprio patrimonio immobiliare, non sta solo facendo cassa. Sta dichiarando, implicitamente, che quei luoghi non sono più centrali. E questo, per un servizio pubblico, è il vero problema. Il 24 aprile 2026 Viale Mazzini ha pubblicato la Prima Lettera di Procedura per la cessione competitiva di un portafoglio di quindici asset distribuiti in sette città – Roma, Milano, Firenze, Torino, Genova, Cagliari e Venezia – per 151.464 metri quadrati complessivi. L’advisor è Kpmg, il termine per le manifestazioni di interesse è fissato alle 12 del 22 maggio 2026.🔗 Leggi su Linkiesta.it
Jane Austen's Persuasion | Deep Dive Omnibus Series
Notizie correlate
Leggi anche: Trump e il «tocco magico» perduto: perché Wall Street ha smesso di credere ai suoi post
Leggi anche: La Rai vende il Teatro delle Vittorie, "blitz" di Fiorello: "Crimine contro la storia dello spettacolo"
Aggiornamenti e contenuti dedicati
Temi più discussi: Venezia, la Rai vende Palazzo Labia: destinazione d’uso anche turistica; La Rai vende il Teatro delle Vittorie, blitz di Fiorello: Crimine contro la storia dello spettacolo; Memoria in saldo | La Rai vende i suoi muri perché ha smesso di abitare la sua storia; La Rai mette in vendita il Teatro delle Vittorie: come comprare un pezzo di storia della televisione italiana.
L’ad Rai Giampaolo Rossi: La polemica sul Teatro delle Vittorie è surreale. La Rai non è schiacciata politicamenteL'amministratore delegato della Rai, Giampaolo Rossi, in un'intervista risponde in merito ad alcuni temi caldi riguardanti l'azienda ... fanpage.it
La Rai piazza il suo patrimonio: in vendita anche il Teatro delle VittorieNel piano di dismissione finiscono 15 immobili tra Roma, Milano, Venezia e Torino. Obiettivo: fare cassa per 240 milioni ... ilgiornale.it
Il dramma della Rai a spizzichi e mattoni. Si vende il Teatro delle Vittorie, leggendario teatro di posa romano, la sede di viale Mazzini è chiusa forse per sempre, ma l’incubo vero è: tutti a Roma Sud Di Michele Masneri - facebook.com facebook
La RAI vende i suoi immobili di pregio: Teatro delle Vittorie di Roma e Corso Sempione a Milano x.com