La Rai vende i suoi muri perché ha smesso di abitare la sua storia

La Rai ha deciso di mettere in vendita alcuni immobili che fanno parte del suo patrimonio. La scelta riguarda edifici che erano stati utilizzati in passato e che ora vengono considerati non più funzionali all’attività dell’azienda. Questa operazione non rappresenta solo un’azione commerciale, ma coinvolge anche aspetti culturali e politici, poiché riflette un cambiamento nella gestione delle proprietà storiche dell’emittente pubblica.

Non è una notizia tecnica. È una notizia culturale, e quindi politica. Quando la Rai mette sul mercato pezzi del proprio patrimonio immobiliare, non sta solo facendo cassa. Sta dichiarando, implicitamente, che quei luoghi non sono più centrali. E questo, per un servizio pubblico, è il vero problema. Il 24 aprile 2026 Viale Mazzini ha pubblicato la Prima Lettera di Procedura per la cessione competitiva di un portafoglio di quindici asset distribuiti in sette città – Roma, Milano, Firenze, Torino, Genova, Cagliari e Venezia – per 151.464 metri quadrati complessivi. L’advisor è Kpmg, il termine per le manifestazioni di interesse è fissato alle 12 del 22 maggio 2026.🔗 Leggi su Linkiesta.it

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