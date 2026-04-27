La Rai vende il Teatro delle Vittorie blitz di Fiorello | Crimine contro la storia dello spettacolo

La Rai ha annunciato la vendita del Teatro delle Vittorie, edificio situato in via Col di Lana. La struttura, storica sede di trasmissioni e volto di figure iconiche dello spettacolo, rientra tra i quindici immobili messi in vendita dall’azienda, tra cui altri tre a Roma. La decisione ha suscitato reazioni tra chi ricorda il ruolo centrale del teatro nella storia televisiva italiana. Recentemente, anche un artista noto per il suo intervento pubblico ha commentato l’operazione.

Ora è ufficiale: la Rai ha messo in vendita il Teatro delle Vittorie. La struttura di via Col di Lana, che ha ospitato alcuni delle trasmissioni e dei volti storici della Rai, da Pippo Baudo a Raffaella Carrà, risulta tra i 15 immobili (ce ne sono altri tre a Roma) che l’azienda ha deciso di.🔗 Leggi su Romatoday.it

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La Rai vende il Teatro delle Vittorie Bubino x.com