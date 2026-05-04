Fiorello ha espresso delusione per la decisione di vendere il Teatro delle Vittorie di Roma, confermando che la Rai non ha cambiato idea dopo gli appelli di artisti noti. La Rai ha dichiarato di avere sotto controllo i conti, mentre la vendita del teatro sembra essere considerata come una soluzione possibile. La decisione definitiva è stata comunicata senza indicare un ripensamento, nonostante le richieste di alcuni protagonisti dello spettacolo.

Il Teatro delle Vittorie di Roma sarà venduto, nessun dietrofront dalla Rai dopo gli appelli di Fiorello e Arbore. “Tenerlo significherebbe spendere 14 milioni”, ha dichiarato l’amministratore delegato Giampaolo Rossi in un’intervista al Sole 24 Ore. A stretto giro Fiorello ha risposto a “La Pennicanza” su Rai Radio2, oggi 4 maggio. Lo showman ha commentato con amarezza il nuovo “no” di Viale Mazzini al salvataggio del Teatro delle Vittorie: “La Rai ovviamente ha i conti in mano e noi no, ma possibile che si salvino vendendo il Delle Vittorie? Dicono che siamo stati un po’ retorici, non noi ma tutti. Insomma, va bene modernizzarlo, ma credo che la Rai non si debba modernizzare solo nelle strutture ma anche nei contenuti! Siamo vecchissimi!”.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “La Rai ovviamente ha i conti in mano e noi no, ma possibile che si salvino vendendo il Delle Vittorie?”: Fiorello amareggiato commenta il “no” dopo gli appelli

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Vendere il Teatro delle Vittorie significa svendere un pezzo di storia della #Rai. Il governo non investe in cultura ma smantella il servizio pubblico. Difenderemo questo patrimonio in commissione di Vigilanza - @stefgraziano x.com