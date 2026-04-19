Sorpresa nei The Jackal | la proposta di matrimonio raccontata da Aurora Leone meraviglia i social

Da screenworld.it 19 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Aurora Leone, membro del collettivo comico The Jackal, ha annunciato sui social di aver deciso di sposarsi con il suo compagno e collega di lunga data, Simone Ruzzo. La notizia ha ricevuto molta attenzione online, unendo il mondo del lavoro, dell’amicizia e dell’amore in un unico evento. La comunicazione è arrivata attraverso un post pubblicato sui social network, senza ulteriori dettagli.

In casa The Jackal arriva una notizia che unisce lavoro, amicizia e amore: Aurora Leone si sposa. La comica campana, volto del collettivo comico napoletano, ha annunciato sui social le nozze con Simone Ruzzo, suo compagno e collega storico. Un gesto arrivato in modo spontaneo e molto personale, accompagnato da un messaggio che ha emozionato fan e amici. La coppia, già molto seguita, rappresenta uno dei legami più solidi nati all’interno del mondo della comicità italiana digitale. L’annuncio ha subito fatto il giro dei social, tra ironia, auguri e commenti dei colleghi del gruppo. L’annuncio è arrivato tramite Instagram, dove Aurora Leone ha pubblicato un messaggio rivolto al compagno in occasione del suo compleanno.🔗 Leggi su Screenworld.it

sorpresa nei the jackal la proposta di matrimonio raccontata da aurora leone meraviglia i social
© Screenworld.it - Sorpresa nei The Jackal: la proposta di matrimonio raccontata da Aurora Leone meraviglia i social

Notizie correlate

Leggi anche: Aurora Leone dei The Jackal si sposa, l’annuncio a sorpresa

Leggi anche: Annuncio social per Aurora Leone, il volto femminile dei the Jackal dirà “sì” a Simone Ruzzo

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Aurora Leone dei The Jackal si sposa, l’annuncio a sorpresa; Ecco chi potrebbe prendere il posto di Stefano De Martino a Stasera Tutto è Possibile: l'annuncio a sorpresa di Francesco Paolantoni; Chi è Simone Ruzzo, il futuro marito di Aurora Leone; Aurora Leone dei The Jackal si sposa l’annuncio a sorpresa.

the jackal sorpresa nei the jackalAurora Leone dei The Jackal si sposa, l’annuncio a sorpresaAurora Leone sorprende tutti e al tempo stesso emoziona i fan: l’attrice e comica dei The Jackal sposerà Simone Ruzzo in estate ... dilei.it

Fru dei The Jackal sul palco coi The Kolors a Sanremo 2025/ Carlo Conti spiazzato: Non sapevo…A sorpresa sul palco di Sanremo 2025 c'è Fru dei The Jackal: canta e balla assieme a Stash dei The Kolors, la reazione di Carlo Conti... Fru dei The Jackal si scatena con Stash dei The Kolors nella ... ilsussidiario.net

Usa la ricerca per scoprire notizie e video sul tema.