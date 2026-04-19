Sorpresa nei The Jackal | la proposta di matrimonio raccontata da Aurora Leone meraviglia i social

Aurora Leone, membro del collettivo comico The Jackal, ha annunciato sui social di aver deciso di sposarsi con il suo compagno e collega di lunga data, Simone Ruzzo. La notizia ha ricevuto molta attenzione online, unendo il mondo del lavoro, dell’amicizia e dell’amore in un unico evento. La comunicazione è arrivata attraverso un post pubblicato sui social network, senza ulteriori dettagli.

In casa The Jackal arriva una notizia che unisce lavoro, amicizia e amore: Aurora Leone si sposa. La comica campana, volto del collettivo comico napoletano, ha annunciato sui social le nozze con Simone Ruzzo, suo compagno e collega storico. Un gesto arrivato in modo spontaneo e molto personale, accompagnato da un messaggio che ha emozionato fan e amici. La coppia, già molto seguita, rappresenta uno dei legami più solidi nati all’interno del mondo della comicità italiana digitale. L’annuncio ha subito fatto il giro dei social, tra ironia, auguri e commenti dei colleghi del gruppo. L’annuncio è arrivato tramite Instagram, dove Aurora Leone ha pubblicato un messaggio rivolto al compagno in occasione del suo compleanno.🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - Sorpresa nei The Jackal: la proposta di matrimonio raccontata da Aurora Leone meraviglia i social Notizie correlate Leggi anche: Aurora Leone dei The Jackal si sposa, l’annuncio a sorpresa Leggi anche: Annuncio social per Aurora Leone, il volto femminile dei the Jackal dirà “sì” a Simone Ruzzo Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Aurora Leone dei The Jackal si sposa, l’annuncio a sorpresa; Ecco chi potrebbe prendere il posto di Stefano De Martino a Stasera Tutto è Possibile: l'annuncio a sorpresa di Francesco Paolantoni; Chi è Simone Ruzzo, il futuro marito di Aurora Leone; Aurora Leone dei The Jackal si sposa l’annuncio a sorpresa. Aurora Leone dei The Jackal si sposa, l’annuncio a sorpresaAurora Leone sorprende tutti e al tempo stesso emoziona i fan: l’attrice e comica dei The Jackal sposerà Simone Ruzzo in estate ... dilei.it Fru dei The Jackal sul palco coi The Kolors a Sanremo 2025/ Carlo Conti spiazzato: Non sapevo…A sorpresa sul palco di Sanremo 2025 c'è Fru dei The Jackal: canta e balla assieme a Stash dei The Kolors, la reazione di Carlo Conti... Fru dei The Jackal si scatena con Stash dei The Kolors nella ... ilsussidiario.net Attraverso un post sui suoi social, Aurora Leone, attrice del gruppo comico “The Jackal”, rende nota la sua relazione col collega Simone Ruzzo. Nella didascalia Leone cita alcune delle proposte ricevute da Simone nel tempo, tra cui “svegliarsi presto per ve - facebook.com facebook Attraverso un post sui suoi social, Aurora Leone, attrice del gruppo comico “The Jackal”, rende nota la sua relazione col collega Simone Ruzzo. Nella didascalia Leone cita alcune delle proposte ricevute da Simone nel tempo, tra cui “svegliarsi presto per ve x.com