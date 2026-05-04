La prof disabile licenziata per troppe assenze per malattia l’ultima beffa sugli stipendi | perché rischia di ridare 18mila euro

Una docente di 62 anni, residente a Pordenone, è stata licenziata a causa di numerose assenze per malattia. La donna, che convive con una disabilità e si prende cura della madre di 90 anni, si trova ora ad affrontare una situazione complicata anche dal punto di vista finanziario. Oltre alla perdita del lavoro, rischia di dover restituire circa 18.000 euro in relazione a uno stipendio precedente.

Oltre al danno, la beffa. Una docente di 62 anni residente a Pordenone, già provata da una disabilità e dalla responsabilità di accudire la madre 90enne, si trova oggi in una morsa amministrativa. Dopo aver perso il posto di lavoro nel febbraio 2025, a seguito di un lungo periodo di assenza per motivi di salute, la donna ha ricevuto una notifica dal ministero dell’Economia che le intima di restituire 18.078,23 euro lordi (circa 13.900 euro netti) per stipendi che lo Stato le ha versato per errore. Tutto è accaduto tra il 2023 e il 2025, come ricostruisce Il Messaggero. A causa della sua disabilità e dell’impossibilità di garantire continuità...🔗 Leggi su Open.online

Notizie correlate

"Troppe assenze della prof, tutto legale ma i nostri figli restano indietro col programma": la protesta di alcuni genitoriMamme e papà preoccupati per l'andazzo a scuola, prendono carta e penna per porre l'attenzione su una situazione che definiscono “penalizzante per il...

Rifiuti abbandonati in un bosco a Vetralla, denunciato: rischia fino a 18mila euro di multaI carabinieri forestali hanno trovato in località Ponte del Crognolo sette sacchi con plastica, carta, indumenti e rifiuti domestici Rifiuti...

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Prof disabile licenziata deve 18mila euro allo Stato per stipendi percepiti per errore: È in difficoltà economica; Prof disabile licenziata deve 18mila euro allo Stato per stipendi percepiti per errore: È in difficoltà economica; Ermanno De Anna, è morto lo storico dirigente di Confartigianato Imprese: aveva 89 anni; Elicottero sanitario, via libera ai soccorsi in 170 zone impervie: l’operazione sbloccata dopo un anno di addestramenti continui.

Prof disabile licenziata deve 18mila euro allo Stato per stipendi percepiti per errore: «È in difficoltà economica»PORDENONE - Il licenziamento era avvenuto più di un anno fa, nel febbraio 2025. Dopo numerose assenze per malattia e un lungo periodo di aspettativa, alla professoressa di una ... ilmessaggero.it

Prof con disabilità 62enne percepisce stipendio per errore: dovrà restituire 13mila euro ma è in difficoltà economicheUna vicenda contorta con protagonista una docente 62enne con disabilità: la donna ha percepito erroneamente alcune mensilità di stipendio, e adesso dovrà restituire allo Stato 13mila euro, nonostante ... tecnicadellascuola.it

Prof disabile licenziata deve 18mila euro allo Stato per stipendi percepiti per errore: «È in difficoltà economica» - facebook.com facebook

Trovata a Milano la carrozzina rubata alla prof disabile Valeria Scommegna: era a pezzi in un solaio milano.repubblica.it/cronaca/2026/0… x.com