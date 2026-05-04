abbordaggio flotilla la procura di roma indaga per sequestro di persona

La procura di Roma ha aperto un'indagine sulla vicenda dell'abordaggio della Flotilla, in seguito a un'azione della Marina militare israeliana contro alcune navi in mare. L'inchiesta riguarda presunti sequestri di persone e si concentra sui dettagli dell'operazione. Al momento non sono state rese pubbliche le identità delle persone coinvolte né le eventuali accuse formali. La procura ha avviato accertamenti per chiarire i fatti.

Sequestro di persona. Per questa ipotesi di reato gli inquirenti della procura di Roma hanno aperto una inchiesta in relazione all'abbordaggio da parte della marina militare israeliana della Global Sumud Flotilla. Secondo quanto si è appreso, dopo il blitz della notte del 29 aprile, sono stati depositati diversi esposti da parte di associazioni e movimenti all'attenzione dei pubblici ministeri. In una delle denunce viene riassunto anche il caso degli attivisti Thiago de Avila e Saif Abukeshek, ora in carcere in Israele, e che sono stati presi mentre erano a bordo di imbarcazioni italiane. Il procedimento che è stato avviato a Roma è contro ignoti.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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