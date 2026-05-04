La Procura di Roma ha avviato un’indagine riguardante l’abbordaggio di 22 imbarcazioni appartenenti alla Global Sumud Flotilla, avvenuto la notte del 29 aprile in acque internazionali al largo di Creta. L’indagine riguarda ipotesi di sequestro di persona e danneggiamento, senza ulteriori dettagli sulle circostanze. L’episodio ha attirato l’attenzione delle autorità italiane, che hanno deciso di avviare approfondimenti ufficiali sulla vicenda.

La Procura di Roma ha aperto un fascicolo di indagine per sequestro di persona e danneggiamento in relazione all’abbordaggio da parte delle autorità israeliane delle 22 barche della Global Sumud Flotilla avvenuto la notte del 29 aprile al largo di Creta in acque internazionali. All’attenzione dei pm di piazzale Clodio sono arrivate tre esposti tra cui due che riguardano la posizione degli attivisti Thiago de Avila e Saif Abukeshek attualmente detenuti in carcere che sono stati prelevati mentre si trovavano a bordo di imbarcazioni italiane. Il fascicolo, come ha riferito il Fatto domenica, è indipendente dal precedente e si valuta anche di inoltrare una rogatoria in Grecia.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Flotilla, la Procura di Roma indagherà sull’abbordaggio di 22 barche: “Sequestro di persona e danneggiamento”

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