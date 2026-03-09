Quest'anno al Royal Ascot non partecipano Beatrice ed Eugenie, membri della famiglia reale britannica. La loro assenza si collega allo scandalo Epstein, che continua a turbare l’immagine della famiglia York. L’evento, noto per i cappelli eleganti e le carrozze, resta uno dei momenti più attesi nel calendario reale, anche se questa edizione si svolge senza le due principesse.

Tra cappelli spettacolari, carrozze reali e uno dei rituali più osservati della monarchia britannica, il Royal Ascot è da sempre un appuntamento simbolico del calendario reale. Quest’anno, però, l’edizione 2026 — in programma dal 16 al 20 giugno — si aprirà con un’assenza che non passerà inosservata: tra gli invitati non ci saranno le principesse Beatrice ed Eugenie di York. Secondo quanto riportato dal Daily Mail, alle due figlie dell’ex principe Andrea sarebbe stato comunicato che non potranno partecipare alla manifestazione. Una scelta che arriva in un momento delicato per la famiglia York, ancora segnata dalle conseguenze dello scandalo legato ai rapporti tra Andrea e Jeffrey Epstein. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Royal Ascot senza Beatrice ed Eugenie: lo scandalo Epstein continua a pesare sulla famiglia York

Articoli correlati

Perché alle principesse Eugenie e Beatrice di York sarà vietato partecipare al Royal AscotEugenie e Beatrice di York non potranno partecipare al prossimo Royal Ascot perché re Carlo III glielo ha vietato: ecco il motivo della decisione.

Leggi anche: Epstein, nuovi documenti scuotono la Royal Family: citate Beatrice ed Eugenie

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Royal Ascot

Temi più discussi: Perché Beatrice ed Eugenie di York non potranno partecipare al Royal Ascot; La vera ragione per cui le principesse Beatrice ed Eugenia sono state escluse da Royal Ascot; Caso Epstein, bandite da Ascot le figlie di Andrea e Sarah Ferguson Beatrice ed Eugenia ?; Re Carlo vieta alle figlie di Andrea di partecipare al Royal Ascot: ecco perché.

Royal Ascot senza Beatrice ed Eugenie: lo scandalo Epstein continua a pesare sulla famiglia YorkLe principesse Beatrice ed Eugenie escluse dal Royal Ascot 2026. Il caso Epstein e l’ombra su Andrea continuano a influenzare l’immagine della famiglia York ... panorama.it

Royal Ascot senza Beatrice ed Eugenie: il peso dello scandalo Epstein allontana le principesseLe figlie dell'ex principe Andrea fuori dal Royal Ascot, uno degli eventi più simbolici della monarchia. Una scelta che riflette il momento delicato della famiglia York ... tgcom24.mediaset.it

Dopo l’arresto dell’ex principe Andrea e lo scandalo legato a Jeffrey Epstein, le figlie rischiano una crescente esclusione dagli eventi della famiglia reale, incluso il Royal Ascot. - facebook.com facebook