la principessa di york aspetta il terzo figlio

La principessa Eugenie, figlia di un ex membro della famiglia reale, ha annunciato di aspettare il suo terzo figlio. L’annuncio è stato condiviso tramite una foto pubblicata sui social, che mostra l’ecografia, e successivamente ricondivisa dal profilo ufficiale di Buckingham Palace. La notizia ha attirato l’attenzione dei media e dei follower dell’account reale. La principessa ha già due figli, di cui sono state condivise immagini sui social.

La principessa Eugenie, figlia di Andrea di York, è in attesa il terzo figlio. Lei stessa ha postato una foto sui social con l’ecografia, ricondivisa anche sul profilo di Buckingham Palace. Il Re si dice sia felicissimo per questa notizia. @instagram La principessa Eugenie è molto preoccupata per il padre. La secondogenita di Andrew Mountbatten-Windsor e Sarah Ferguson ha già due figli con il marito Jack Brooksbank: August Philip Hawke Brooksbank, nato il 9 febbraio 2021, ed Ernest George Ronnie Brooksbank, che compirà 3 anni il 30 maggio. Oltre a quanto accaduto al padre, accusato per il caso Epstein, la principessa deve fare i conti anche con una madre sempre più assente.🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

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La principessa Eugenie, figlia di Andrea di York, aspetta il terzo figlio: È duramente colpita dai

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