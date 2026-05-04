La primavera interrompe la rotta | calo termico e pioggia in arrivo nel Piacentino

La primavera nel Piacentino si ferma temporaneamente a causa di un peggioramento delle condizioni meteorologiche. Sono previste piogge diffuse e una diminuzione delle temperature, con perturbazioni di origine atlantica che interessano l’intera regione. Le previsioni indicano un cambiamento nel clima, con pioggia e calo termico che accompagneranno i prossimi giorni. La situazione si presenta come un'interruzione temporanea della stagione primaverile.

La primavera cambia temporaneamente rotta. Maltempo in arrivo sul Piacentino, come su tutto il territorio regionale, «con il ritorno di perturbazioni di stampo atlantico – sottolinea 3bmeteo - in grado di riportare piogge anche diffuse nei prossimi giorni, oltre ad un generale calo delle.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Notizie correlate Pioggia e calo termico in arrivo nel Foggiano, ma nel weekend il tempo miglioraLa fase dal sapore estivo è destinata a cambiare giovedì; l’alta pressione lascerà infatti spazio all’arrivo di una perturbazione dai Balcani che... Biella, cielo grigio e calo termico: rischio pioggia nel pomeriggio? Cosa scoprirai Come cambierà il meteo nel pomeriggio tra i borghi biellesi? Quando inizieranno a cadere le prime piogge sulla provincia? Quanto...