Pioggia e calo termico in arrivo nel Foggiano ma nel weekend il tempo migliora

Nel Foggiano, giovedì si prevede un calo delle temperature e pioggia, segnando la fine della fase estiva. Una perturbazione proveniente dai Balcani sostituirà l’alta pressione, portando condizioni più instabili sulla regione. Tuttavia, nel fine settimana è previsto un miglioramento del tempo, con schiarite e assenza di pioggia.

La fase dal sapore estivo è destinata a cambiare giovedì; l’alta pressione lascerà infatti spazio all’arrivo di una perturbazione dai Balcani che riporterà condizioni più instabili sulla Puglia. Sono attese piogge e rovesci sparsi, più probabili sui settori adriatici, sul Gargano, Murge e aree.🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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