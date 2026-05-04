Nella giornata di oggi, il cielo sopra i borghi biellesi si presenta coperto da nuvole grigie, accompagnato da un calo delle temperature. Le previsioni indicano che nel pomeriggio si potrebbe verificare un aumento delle precipitazioni nella provincia. La fase di maltempo è attesa a partire dalle prime ore del pomeriggio, con possibili rovesci che interesseranno alcune zone della zona.

? Cosa scoprirai Come cambierà il meteo nel pomeriggio tra i borghi biellesi?. Quando inizieranno a cadere le prime piogge sulla provincia?. Quanto scenderà la temperatura durante il rientro a casa stasera?. Perché l'umidità salirà così tanto dopo il calo termico?.? In Breve Temperature passeranno dai 20°C di mezzogiorno ai 13°C della serata.. Umidità salirà drasticamente fino all'83% durante le piogge serali.. Vento pomeridiano da Sud raggiungerà velocità fino a 24 kmh.. Escursione termica di 7 gradi caratterizzerà la giornata di lunedì 4 maggio.. Lunedì 4 maggio 2026, il cielo sopra Biella e l’intera provincia si presenta cupo con temperature che nella notte sono scese fino a toccare i 12°C.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Biella, cielo grigio e calo termico: rischio pioggia nel pomeriggio

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