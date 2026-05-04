La previdenza complementare sarà uno dei temi principali del prossimo Salone del Risparmio, dove si discuterà delle modalità di integrazione ai sistemi di pensione pubblica. La discussione si concentrerà sulle opportunità offerte da questo strumento per garantire un reddito supplementare ai lavoratori. L’evento si svolgerà a breve e vedrà la partecipazione di rappresentanti del settore finanziario e delle istituzioni.

LA PREVIDENZA complementare sarà al centro di uno dei percorsi tematici al centro del prossimo Salone del Risparmio. È un argomento tutt’altro che tecnico o di nicchia, ma sempre più strategico per il futuro economico del Paese, in un contesto in cui rafforzare il secondo pilastro pensionistico significa non solo tutelare il reddito degli italiani, ma anche sostenere lo sviluppo del mercato dei capitali. Non è un caso che il dibattito si concentri proprio ora sulle novità introdotte dalla legge di Bilancio 2026, che interviene sulle modalità di adesione e sulla flessibilità in uscita dai fondi pensione, con l’obiettivo di ampliare la platea...🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Temi più discussi: La previdenza come pilastro per la stabilità; I dati del Bilancio consuntivo 2025; Previdenza Complementare: novità 2026 e disciplina sino al 2025; Solo così ti assicuri una ricca pensione (e una vecchiaia serena).

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