Il 8 maggio arriva su Atlantic “Rosa Elettrica”, un nuovo thriller che vede Maria Chiara Giannetta nel ruolo di un’agente coinvolta in una fuga attraverso il territorio nazionale. La protagonista si trova a sfidare le leggi per proteggere un boss, in una narrazione che si concentra sulla sua corsa contro il tempo. La serie si presenta come un racconto teso e pieno di colpi di scena.

L’8 maggio debutterà su Atlantic la nuova produzione thriller intitolata Rosa Elettrica, che vedrà Maria Chiara Giannetta protagonista nel ruolo di un’agente impegnata in una fuga disperata attraverso il territorio nazionale. La narrazione segue le vicende di Rosa Valera, una professionista del programma protezione testimoni che, dopo aver rilevato anomalie in un’operazione ufficiale, decide di agire fuori dagli ordini per proteggere un giovane collaboratore della criminalità organizzata. Il conflitto tra dovere istituzionale e verità individuale. Al centro della trama si sviluppa la frattura tra l’agente Rosa e la catena di comando alle quali appartiene.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Rosa Elettrica: l’agente che sfida la legge per proteggere un boss

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