La Pizzeria Da Giulio chiude dopo 101 anni affitto troppo caro I residenti | Così Milano rimane senz'anima

Dopo 101 anni di attività, l'Antica Pizzeria Da Giulio ha chiuso i battenti in corso San Gottardo a Milano. La decisione è stata causata dall'aumento del canone d'affitto, ritenuto troppo elevato rispetto alle condizioni precedenti. La notizia ha suscitato reazioni tra i residenti, che hanno commentato come questa chiusura contribuisca a un senso di perdita dell’identità del quartiere.

Chiude dopo 101 anni l'Antica Pizzeria Da Giulio in corso San Gottardo a Milano a causa del rinnovo dell'affitto a condizioni troppo onerose. Al suo posto un ristorante asiatico. Le proteste dei residenti: "Così Milano rimane senz'anima".🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Addio all’Antica Pizzeria da Giulio: dopo 101 anni chiude un pezzo di storia dei NavigliChiude, dopo 101 anni, un locale diventato simbolo del quartiere dei Navigli a Milano: l'Antica Pizzeria da Giulio, fondata nel 1925 in corso San... Milano, chiude la storica Pizzeria da Giulio: addio dopo 100 anni? Cosa scoprirai Cosa succederà al locale dopo la scomparsa della gestione storica? Perché la gestione di Mary è arrivata a questo punto? Chi... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Addio all’Antica Pizzeria da Giulio: dopo 101 anni chiude un pezzo di storia dei Navigli; San Gottardo, chiude l’Antica Pizzeria Da Giulio: la social street organizza la festa d’addio; Milano, da Giulio chiude dopo 101 anni: la pizzeria del Ticinese comprata dal ristorante asiatico. E la social street fa la festa d'addio; San Gottardo, chiude l'Antica Pizzeria Da Giulio: la social street organizza la festa d'addio. Milano, chiude la pizzeria Da Giulio: affitto troppo alto, salta il rinnovoDopo quasi un secolo di attività e oltre vent’anni sotto la stessa gestione, si spegne una delle insegne più radicate di corso San Gottardo, storico punto di riferimento per la vita quotidiana del qua ... italiaatavola.net La Pizzeria Da Giulio chiude dopo 101 anni, affitto troppo caro. I residenti: Così Milano rimane senz’animaChiude dopo 101 anni l’Antica Pizzeria Da Giulio in corso San Gottardo a Milano a causa del rinnovo dell’affitto a condizioni troppo onerose. Al suo posto un ristorante asiatico. Le proteste dei ... fanpage.it Dopo un secolo di storia chiude la pizzeria da Giulio di corso San Gottardo: oggi l'ultima pizza e domani il brindisi del quartiere - facebook.com facebook Dopo un secolo di storia chiude la #pizzeria da Giulio di corso San Gottardo: oggi l'ultima pizza e domani il brindisi del quartiere x.com