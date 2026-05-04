La pioggia di soldi che ha stravolto il basket Ncaa E a cascata quello europeo

Recentemente, l'introduzione del Name, Image and Likeness (NIL) ha cambiato il panorama del basket universitario negli Stati Uniti, consentendo alle università di pagare i giocatori. Questo cambiamento ha portato alcuni talenti a lasciare i campionati nazionali e a posticipare l'ingresso in NBA. La novità ha avuto ripercussioni anche nel basket europeo, influenzando le scelte dei giovani atleti e creando nuovi scenari nel mondo del pallone.

Follow the money, e quando ti sbagli? Non ci voleva un segugio per capire che il mondo del basket è cambiato, basta con i soliti romantici. I soldi - money -, però, portano dritto all’università. Anzi, al college. Al di qua dell’Oceano, dal nostro piccolo punto di osservazione, cosa si vede? Si vede Saliou Niang, 21 anni, 2 metri, 86 chili, ala, giocatore della Virtus Bologna, azzurro in rampa di lancio, fare le valigie e andare a inseguire l’american dream. Per 5 milioni di dollari. Non in Nba, ma in Ncaa. Giocherà in Louisiana. Per anni lo sport universitario americano è stato raccontato come un mondo a colori, invidiato da tutti, a metà...🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - La pioggia di soldi che ha stravolto il basket Ncaa. E, a cascata, quello europeo Notizie correlate Quello che la pioggia non dice è forse quello che non diciamo a noi stessi?Non è stato semplice approcciarmi a Quello che la pioggia non dice, il nuovo gioiellino di Izumi Okaya di casa Aiken (collana BAO per i manga). L'uomo cult del basket Ncaa ha finito il college: c'è posto in Italia per "Larry Nerd" Avila?Occhiali neri da secchione che pensa di essere ancora sui banchi di scuola, il pizzetto nero che lo rende riconoscibile dalla piccionaia delle arene... Panoramica sull’argomento Si parla di: Virtus, l’America tenta Niang: offerta folle dai college NCAA. Ecco i piani per il futuro. Il capo premia i dipendenti con una ‘pioggia’ di soldi: Sul tavolo del gala aziendale sono state svuotate valigette con 26 milioni di dollariLa Henan Kuangshan Crane Co., Ltd, azienda cinese nota a livello mondiale per la produzione di gru e attrezzature per la movimentazione dei materiali, ha distribuito oltre 180 milioni di yuan (circa ... ilfattoquotidiano.it Poca neve ma una pioggia di soldi pubblici: 260 milioni per salvare lo sci in LombardiaMilano, 12 marzo 2026 – Poca neve, ma una pioggia di soldi per tenere aperti o aprire nuovi impianti di sci. In Lombardia si contano circa 240 impianti di risalita attivi in una quarantina di diversi ... ilgiorno.it