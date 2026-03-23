Occhiali neri da secchione che pensa di essere ancora sui banchi di scuola, il pizzetto nero che lo rende riconoscibile dalla piccionaia delle arene di pallacanestro. Alto e grosso, molto grosso, carnagione bianca latte. Robbie Avila è uno dei grandi personaggi della March Madness 2026. Il centro di Saint Louis, pittoresco certo, ma anche maledettamente efficace, triple e assist, punti e rimbalzi, ha catturato l’attenzione di tutti. Certo era già conosciuto, uno così non passa mica inosservato in quattro stagioni di college, ma ha sempre giocato per atenei periferici per le gerarchie Ncaa. Per due anni a Indiana State, l’alma mater di Larry Bird, e poi appunto altri due nel Missouri. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - L'uomo cult del basket Ncaa ha finito il college: c'è posto in Italia per "Larry Nerd" Avila?

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