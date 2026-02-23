Quello che la pioggia non dice è forse quello che non diciamo a noi stessi?

La pioggia non dice tutto, e spesso ignoriamo cosa ci nascondiamo dentro. La difficoltà nel leggere il manga di Izumi Okaya nasce dal suo stile sottile e riflessivo, che svela emozioni profonde senza parole esplicite. Attraverso immagini e silenzi, l’autrice cattura momenti di introspezione, lasciando spazio a interpretazioni personali. La narrazione si concentra su dettagli quotidiani, rendendo evidente come i sentimenti silenziosi possano essere altrettanto intensi.

Non è stato semplice approcciarmi a Quello che la pioggia non dice, il nuovo gioiellino di Izumi Okaya di casa Aiken (collana BAO per i manga). Forse per il tratto appena accennato e sferzante della sua autrice, forse per la struttura antologica ed episodica, forse per i miei stessi pregiudizi verso opere che scelgono la frammentarietà come forma narrativa. All’inizio mi sono sentita spaesata: una serie di storie dedicate a personaggi diversi, tenute insieme da un unico sguardo che funge da filtro e da filo conduttore, quello di Ame Hanayama. Mi ci sono volute quasi sessanta pagine prima di comprendere davvero perché mi sentissi così a disagio leggendo di lei. 🔗 Leggi su Screenworld.it

Grazie a BAO Publishing è in uscita il manga Quello che la pioggia non diceSta per arrivare in libreria e fumetteria il nuovo manga

