Tuffi Pellacani si riscatta dal metro agli Assoluti Indoor Tocci batte Santoro vince Jodoin di Maria

Durante la seconda giornata degli Assoluti Indoor 2026 a Torino, Chiara Pellacani ha vinto nel concorso del metro dopo aver subito una sconfitta nella prova dei tre metri. Nel settore maschile, Tocci ha prevalso su Santoro, mentre Jodoin di Maria si è imposto in una delle prove della giornata. Le gare si sono svolte senza variazioni di programma e senza incidenti.

Seconda giornata di gare agli Assoluti Indoor 2026 in corso di svolgimento a Torino. Dopo essere stata battuta dai tre metri, Chiara Pellacani si prende la rivincita dal metro e va a battere Elisa Pizzini. La romana si è imposto con un punteggio totale complessivo di 269.55, complice un ottimo doppio e mezzo avanti carpiato da 61.10 ed un eccellente uno e mezzo ritornato da 54 punti. Pizzini ha disputato una buonissima finale, chiudendo con 257.85, precedendo Matilde Borello (236.65) e Giorgia De Sanctis (226.65). Giovanni Tocci piazza il colpo dai tre metri. Il capitano della squadra azzurra si prende il titolo, vincendo con il punteggio 441.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Tuffi, Pellacani si riscatta dal metro agli Assoluti Indoor. Tocci batte Santoro, vince Jodoin di Maria Notizie correlate Tuffi, Pellacani si riscatta dal metro agli Assoluti Indoor. Tocci batte Santoro dai tre metri, vince Jodoin di MariaSeconda giornata di gare agli Assoluti Indoor 2026 in corso di svolgimento a Torino. Leggi anche: Tuffi, Santoro vince dal metro agli assoluti di Torino. Pizzini sorprende Pellacani, vittoria di Conte Altri aggiornamenti Tuffi, Pellacani si riscatta dal metro agli Assoluti Indoor. Tocci batte Santoro dai tre metri, vince Jodoin di MariaSeconda giornata di gare agli Assoluti Indoor 2026 in corso di svolgimento a Torino. Dopo essere stata battuta dai tre metri, Chiara Pellacani si prende ... oasport.it Tuffi, Santoro vince dal metro agli assoluti di Torino. Pizzini sorprende Pellacani, vittoria di ConteSi è alzato il sipario sugli Assoluti Indoor 2026 a Torino. Una prima giornata che ha visto lo svolgimento di tre finali, con le vittorie di Matteo ... oasport.it