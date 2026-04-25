Tuffi Pellacani si riscatta dal metro agli Assoluti Indoor Tocci batte Santoro dai tre metri vince Jodoin di Maria

Nella seconda giornata degli Assoluti Indoor 2026 a Torino, Chiara Pellacani si è riscattata nel salto in alto dopo aver perso nei tre metri, vincendo contro Elisa Pizzini. Nel resto delle discipline di tuffi, Tocci ha superato Santoro nel trampolino da tre metri, mentre Jodoin di Maria ha conquistato la vittoria negli altri eventi. La competizione continua con numerosi atleti che si sfidano per le qualificazioni.

Seconda giornata di gare agli Assoluti Indoor 2026 in corso di svolgimento a Torino. Dopo essere stata battuta dai tre metri, Chiara Pellacani si prende la rivincita dal metro e va a battere Elisa Pizzini. La romana si è imposto con un punteggio totale complessivo di 269.55, complice un ottimo doppio e mezzo avanti carpiato da 61.10 ed un eccellente uno e mezzo ritornato da 54 punti. Pizzini ha disputato una buonissima finale, chiudendo con 257.85, precedendo Matilde Borello (236.65) e Giorgia De Sanctis (226.65). Giovanni Tocci piazza il colpo dai tre metri. I l capitano della squadra azzurra si prende il titolo, vincendo con il punteggio 441.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Tuffi, Pellacani si riscatta dal metro agli Assoluti Indoor. Tocci batte Santoro dai tre metri, vince Jodoin di Maria Notizie correlate Leggi anche: Tuffi, Santoro vince dal metro agli assoluti di Torino. Pizzini sorprende Pellacani, vittoria di Conte Leggi anche: Tuffi, Marsaglia batte Tocci dal metro agli Assoluti Invernali. Bis di Pizzini Approfondimenti e contenuti Tuffi, Pellacani si riscatta dal metro agli Assoluti Indoor. Tocci batte Santoro dai tre metri, vince Jodoin di MariaSeconda giornata di gare agli Assoluti Indoor 2026 in corso di svolgimento a Torino. Dopo essere stata battuta dai tre metri, Chiara Pellacani si prende ... oasport.it Tuffi, Santoro vince dal metro agli assoluti di Torino. Pizzini sorprende Pellacani, vittoria di ConteSi è alzato il sipario sugli Assoluti Indoor 2026 a Torino. Una prima giornata che ha visto lo svolgimento di tre finali, con le vittorie di Matteo ... oasport.it