Tennistavolo Campionato regionale D3 Apuania promossa | Lo spirito di squadra ha portato al risultato

Nel campionato regionale di tennistavolo di categoria D3, la squadra dell’Apuania si è assicurata la promozione all’ultima giornata della stagione regolare. La vittoria è arrivata grazie allo spirito di squadra dimostrato durante tutta la competizione. La formazione ha concluso con successo il campionato, portando a casa il risultato che le permette di avanzare di livello nella prossima stagione.

Arriva all’ultima giornata della stagione regolare, la promozione della squadra dell’ Apuania Tennistavolo nel campionato regionale di D3 (nella foto). I gialloazzurri si impongono 2-5 a Lucca, agganciano i lucchesi in testa alla classifica, li sorpassano capovolgendo la differenza partite negli scontri diretti (all’andata a Carrara era finita 3-4) e volano in D2 senza passare dai play off. I carraresi chiudono a 16 punti, con 8 incontri vinti e 2 persi, 47 partite vinte e 23 perse. La squadra: Emiliano Bernardini (capitano), Marco Buratti, Daniele Pettenuzzo, Arianna Ussi, Matteo Verdini e Simone Venturini. "Tutta la squadra ha contribuito a questa insperata e bella promozione" dice Bernardini.🔗 Leggi su Lanazione.it

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