Dopo aver vinto lo scudetto, la squadra lascia lo stadio e si dirige allo Sheraton, dove si svolge il rito di celebrazione. Successivamente, i giocatori si mescolano tra i tifosi e i cittadini, arrivando infine all’abbraccio del Duomo, che accoglie la squadra in un momento di festa e condivisione. La notte segna il passaggio tra la vittoria sportiva e i festeggiamenti pubblici nella città.

L’inter celebra la vittoria dello scudetto (foto ansa) Una notte che unisce ieri e domani: l’ Inter lascia lo stadio, stringe il suo rito allo Sheraton e poi si mescola alla città, fino all’abbraccio caldo del Duomo. Tra cori, occhiali “veloci” e una torta bianca, Milano ha visto ancora una volta la squadra e la sua gente riconoscersi allo stesso sguardo. Dal ritiro alla sala privata: un rito che si ripete. La cronaca comincia a un chilometro da San Siro. All’ Sheraton San Siro, l’hotel che il mondo del calciomercato conosce bene, l’ Inter si ritrova al completo. La partita con il Parma è alle spalle, il nuovo tricolore è sul petto. La scena è familiare, quasi un segnalibro: due stagioni fa qui nacque la seconda stella.🔗 Leggi su Serieanews.com

© Serieanews.com - La notte magica dell’Inter: dal ritiro all’abbraccio del Duomo

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Torta nerazzurra, balli e cori: la notte dello scudetto dell'Inter tra lo Sheraton e piazza Duomo con Dimarco, Lautaro e Thuram - facebook.com facebook

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