Ex Inter la notte magica di André Onana

Nella semifinale di ritorno di Coppa Italia, il portiere della Lazio ha parato quattro rigori ai calciatori dell’Atalanta durante i supplementari, contribuendo alla vittoria della sua squadra. La partita si è svolta in trasferta e ha visto i biancocelesti superare i tempi regolamentari senza sbloccare il risultato. L’intervento decisivo del portiere ha permesso alla Lazio di accedere alla finale, in una serata caratterizzata da grandi parate e tensione.

Non è stato così bravo come il giovanissimo portiere della Lazio Edoardo Motta. Il quale nella semifinale di ritorno di Coppa Italia, giocata dai biancocelesti in casa dell’Atalanta, al termine dei supplementari ha parato quattro rigori ai calciatori della Dea. Ad ogni modo anche l’ex numero uno (pardon, ventiquattro) dell’Inter Classe 1988, dalla ridente terra di Romagna, cresce a piadina e pallone. Laurea breve - anzi brevissima - in Economia, con tesi sul marketing applicato al calcio. Piedi di legno, cuore di stagno: uno stopper degli anni '60 che si ritrova nel dilettantistico mondo pedatorio del duemila. Più cartellini che presenze, al tiki-taka ha sempre preferito il tiki-tackle.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Ex Inter, la notte magica di André Onana Notizie correlate Andre Onana quasi come Motta: l’ex portiere dell’Inter para 3 rigori in Coppa di TurchiaAndre Onana ha parato tre calci di rigore nella partita dei quarti di Coppa Turchia, emulando quasi perfettamente Motta. L’enigma Adzic: dalla notte magica contro l’Inter all’oblio tattico di SpallettiNella mattinata di oggi, i corridoi della Continassa riflettono un’inquietudine tecnica che ha un nome e un volto precisi: Vasilije Adzic. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Eroe Onana in Turchia: para 3 rigori di fila, Trabzonspor in finale di Coppa; Onana come Motta, para tre rigori e trascina il Trabzonspor in semifinale di Coppa; Coppa di Turchia, Trabzonspor in finale grazie a Onana: para 3 rigori. Caso Onana in Camerun: l'ex Inter attacca Eto’o, la tensione è altissima con la federazioneIl rapporto tra André Onana e la Fecafoot continua a deteriorarsi, alimentando una frattura ormai evidente. Il portiere, lontano dalla nazionale. tuttomercatoweb.com Onana decisivo dal dischetto: tre rigori parati e semifinale per il Trabzonspor. L’ex Inter fa il bis europeoL’impresa di Edoardo Motta, il portiere classe 2005 della Lazio capace di parare quattro rigori nella semifinale di Coppa Italia contro l’Atalanta, ha fatto rapidamente il giro d’Europa. A sole 24 ore ... calcionews24.com "All'interno della nazionale camerunense non sono mai stato in disaccordo con nessun compagno e nessun'altra persona, ma solo con un tipo che usava la federcalcio per sistemare i fatti suoi!!!" André Onana facebook Logi Tomasson'un sutunu Andre Onana çikardi. x.com