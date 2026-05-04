La festa privata la torta nerazzurra poi i cori di Lautaro e Dimarco in Duomo | la folle notte dei calciatori dell’Inter

Durante la notte dello scudetto, i calciatori dell’Inter hanno partecipato a una festa privata, durante la quale è stata portata una torta con i colori nerazzurri. Successivamente, si sono recati in Duomo, dove hanno intonato cori dedicati a Lautaro e Dimarco. L’evento ha coinvolto i giocatori in momenti di celebrazione condivisa nel centro di Milano.

La notte dello scudetto dell’ Inter si è trasformata per i calciatori nerazzurri in una lunga celebrazione divisa tra festa privata e entusiasmo collettivo nel cuore di Milano. Subito dopo la vittoria contro il Parma, la squadra si è ritrovata allo Sheraton San Siro, lo stesso albergo che aveva già fatto da cornice ai festeggiamenti per la seconda stella. Un ritorno simbolico, tra passato e presente, per brindare al ventunesimo titolo. A inaugurare la serata è stato il vicepresidente Javier Zanetti, seguito a ruota da dirigenti, staff tecnico e giocatori, con la presenza anche dei rappresentanti della proprietà. L’atmosfera si è accesa già all’arrivo del pullman: Federico Dimarco, trascinatore anche fuori dal campo, ha incitato i tifosi radunati all’esterno, dando appuntamento in piazza Duomo.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - La festa privata, la torta nerazzurra, poi i cori di Lautaro e Dimarco in Duomo: la folle notte dei calciatori dell’Inter Notizie correlate Inter, la festa scudetto in piazza Duomo: distesa nerazzurra, cori e fumogeni | VideoEsplode la festa nel cuore di Milano dopo la conquista del 21esimo scudetto da parte dell’Inter. Leggi anche: Inter, esplode la festa in centro. Piazza Duomo è nerazzurra tra fumogeni, cori e sfottò: "I campioni d’Italia siamo noi" Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Inter, festa privata dei giocatori per lo scudetto: l'arrivo del pullman; La festa in hotel, il dj, la torta. E poi giocatori in Piazza Duomo a far notte coi tifosi; Inter, Lautaro scalpita: pronto a tutto per la notte col Parma. Ecco cosa ha fatto sapere; Pressing: Chivu: Il sogno si avvicina Video. Lautaro: Chivu bravissimo a portare nuove energie ed entusiasmo. Non era facile ripartire...Il capitano nerazzurro celebra il 21° titolo, il terzo personale, diventato ufficiale dopo il successo sul Parma: La cosa più importante, quando vinci, è continuare a voler vincere. Questa è la menta ... msn.com Le pagelle della stagione, tutti i voti: #Lautaro e #Dimarco da 10, 9 a #Thuram e #Zielinski, 8,5 a #Calhanoglu, #Esposito 8. 10 anche a #Chivu GDS x.com Inter campione d'Italia, è lo scudetto numero 21 Da Dimarco a Lautaro e Zielinski: il pagellone - facebook.com facebook