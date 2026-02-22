Resta a casa dal lavoro per occuparsi del figlio malato | mamma licenziata Fa ricorso e vince anche in Appello

Una donna di 38 anni di Montebelluno è stata licenziata perché ha preferito prendersi cura del figlio malato, causando il suo allontanamento dal lavoro. Dopo aver presentato ricorso, ha ottenuto una sentenza favorevole anche in appello, dimostrando che la sua scelta è stata legittima. La vicenda ha acceso il dibattito sui diritti dei genitori e sulla tutela delle famiglie. La decisione ha aperto nuovi interrogativi sulla tutela dei lavoratori in situazioni simili.

Una 38enne di Montebelluno (Treviso) era stata licenziata in tronco per aver scelto e chiesto di occuparsi del figlio malato. Assistita dall’avvocato Giuseppe Galzignato, ha ricorso contro la decisione della multinazionale tedesca per cui aveva lavorato per sei anni, chiedendo l’ annullamento del provvedimento (ritenuto ritorsivo) e il risarcimento delle spese legali. E secondo quanto ricostruisce il Messaggero ha vinto anche in appello. I giudici della corte di Venezia hanno rigettato la domanda dell’azienda, dando ragione per la seconda volta alla donna. La diagnosi della malattia genetica, l’allontanamento dall’asilo, la separazione. 🔗 Leggi su Open.online

È malata e non va al lavoro. Licenziata, vince il ricorsoUna donna di Empoli, colpita da una forte polmonite, è rimasta lontano dal lavoro per due mesi.

