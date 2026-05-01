I controlli del Primo Maggio sei denunciati e una donna arrestata per truffa

Durante la notte del Primo Maggio, i carabinieri della Compagnia di Santa Maria Capua Vetere hanno effettuato controlli straordinari sul territorio. In questa operazione sono state denunciate sei persone e una donna è stata arrestata con l’accusa di truffa. Le verifiche hanno coinvolto vari punti della città, senza che si registrassero altre irregolarità o incidenti rilevanti.

Notte del Primo Maggio di controlli straordinari per i carabinieri della Compagnia di Santa Maria Capua Vetere. Il bilancio è di sei denunciati, tra cui due minorenni, e una donna arrestata. Nel dettaglio, un giovane di 22 anni, controllato nel centro cittadino, è stato trovato in possesso di.🔗 Leggi su Casertanews.it

Notizie correlate

Tentano la “truffa dello specchietto”, denunciati un uomo e una donnaAvrebbero tentato di mettere in atto la cosiddetta “truffa dello specchietto”, ma l’intervento della Polizia di Stato ha interrotto il piano.

Perché il decreto Primo Maggio è una truffa e una doppia lesione, anche costituzionale, dei diritti del lavoroIl cosiddetto decreto Primo Maggio del governo Meloni è una truffa e una doppia lesione, anche costituzionale, dei diritti del lavoro.

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Via dal primo maggio alla stagione balneare; Per le festività del primo maggio la prefettura ha disposto controlli in provincia di Salerno; Autovelox in Lombardia, ecco dove saranno i controlli della Polizia durante il ponte del Primo maggio; Primo Maggio, maxi controlli dei Carabinieri in provincia di Salerno: pattuglie e sorvoli per la sicurezza.

Sciopero generale del Primo maggio: i settori coinvolti e le fasce di garanziaIl 1° maggio non solo festa dei lavoratori ma giornata di sciopero nazionale. Previsti disagi nei trasporti e nella sanità ... ilfattoquotidiano.it

Primo Maggio, controlli straordinari dei carabinieri anche col supporto dell’elicotteroStampaIn vista delle festività del Primo Maggio, il Comando Provinciale Carabinieri di Salerno, secondo specifiche linee di indirizzo espresse dal Prefetto di Salerno, Dott. Francesco Esposito, in sed ... salernonotizie.it

Buon primo maggio agli insegnanti. E grazie al sindacato dei dirigenti (ANP), che ci ricorda sempre con parole semplici come stanno le cose.Buon primo maggio agli insegnanti. https://www.roars.it/primo-maggio-il-contratto-e-un-impiccio-piu-potere-allassocia - facebook.com facebook

Il Primo Maggio è la festa di chi ogni giorno, con impegno, sacrificio e dignità, manda avanti l’Italia. Ed è anche il giorno in cui la politica deve misurarsi con i fatti. Da quando siamo al Governo abbiamo scelto di farlo così: intervenendo ogni anno con misure co x.com