Ferrari si schianta contro un parapetto a Gela due feriti Nello stesso punto martedì era morto un giovane

Una Ferrari ha investito un parapetto sul lungomare Federico II di Svevia a Gela, causando due feriti. La notte scorsa, il veicolo ha perso il controllo lungo la strada, poco dopo che un giovane aveva perso la vita nello stesso punto. I soccorritori sono intervenuti subito, portando le persone coinvolte in ospedale. Il conducente ha riferito di aver avuto un problema tecnico al momento dell’incidente. La zona è stata chiusa al traffico per le operazioni di rilievo.

Una Ferrari si è schiantata contro il parapetto del lungomare Federico II di Svevia a Gela (Caltanissetta), nella notte. I due giovani, che erano a bordo della vettura, hanno riportato ferite. L’auto ha completamente divelto il parapetto. I due sono stati portati all’ospedale "Vittorio Emanuele». Non sono in gravi condizioni. L’incidente è avvenuto nello stesso punto del lungomare nel quale martedì ha perso la vita il ventinovenne Fabio Toscano. 🔗 Leggi su Feedpress.me

