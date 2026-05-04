La Messa i Ciriachini e la tombola solidale | Fiera ecco il gran finale L' assessore Eliantonio | Oltre 100mila persone

La Fiera di San Ciriaco si conclude con tre eventi principali: la messa al Duomo, l’iniziativa dei Ciriachini e la tombola della solidarietà. L’assessore locale ha riferito che oltre 100.000 persone hanno partecipato complessivamente alle manifestazioni. La giornata di chiusura ha visto momenti di aggregazione e di raccolta fondi a favore di cause benefiche. La fine della fiera ha coinvolto cittadini e visitatori in diverse attività, segnando il termine di un’edizione ricca di eventi.

ANCONA La santa messa al Duomo, i Ciriachini e la tombola della solidarietà. Questi i tre principali appuntamenti che suggellano la chiusura della Fiera di San Ciriaco. Un’edizione, questa, caratterizzata dal cambio di percorso per via dei lavori di restyling lungo il Corso. Ma anche da una convergenza di fattori che ne hanno determinato il successo. Il meteo, infatti, fino a ieri ha premiato la manifestazione, facendo sì che la città si sia riempita di presenze addirittura dalla sera del 30 aprile. L’auspicio «Pensiamo di poter superare le 100mila presenze» è l’auspicio dell’assessore ai Grandi eventi, Angelo Eliantonio. E guarda già al futuro e all’edizione 2027: «Il nuovo corso Garibaldi e i Ciriachini nella nuova piazza della Repubblica sono le certezze della prossima edizione».🔗 Leggi su Corriereadriatico.it © Corriereadriatico.it - La Messa, i Ciriachini e la tombola solidale: Fiera, ecco il gran finale. L'assessore Eliantonio: «Oltre 100mila persone» Notizie correlate Agriumbria al gran finale. La fiera dell’eccellenza. Attese migliaia di personeGiornata conclusiva, quella di oggi, per Agriumbria 2026, a Umbria Fiere, finalmente con il sole dopo le bizze del tempo di venerdì. Old Wild West diventa "maggiorenne", la festa con l'assessore Eliantonio: "Complimenti a tutto lo staff per il grande lavoro"A pochi passi dal cinema Multiplex Giometti, lo storico staff dell’Old Wild West di Ancona ha chiamato a raccolta tutti i suoi clienti più fedeli e...