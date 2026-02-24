Old Wild West diventa maggiorenne la festa con l' assessore Eliantonio | Complimenti a tutto lo staff per il grande lavoro

Old Wild West di Ancona festeggia i 18 anni di attività, grazie al successo ottenuto nel corso degli anni. L’evento di San Valentino ha visto la partecipazione dell’assessore Eliantonio, che ha lodato lo staff per il lavoro svolto e ha sottolineato come il locale sia diventato un punto di riferimento per molti clienti. La serata ha coinvolto numerosi clienti e ha reso omaggio alla lunga storia del ristorante, che ha aperto i battenti nel 2007.

A pochi passi dal cinema Multiplex Giometti, lo storico staff dell'Old Wild West di Ancona ha chiamato a raccolta tutti i suoi clienti più fedeli e appassionat