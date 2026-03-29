Agriumbria al gran finale La fiera dell’eccellenza Attese migliaia di persone

Oggi si conclude Agriumbria 2026, la fiera dedicata all’agricoltura e all’allevamento che si svolge presso Umbria Fiere. La giornata si presenta con il sole, dopo le condizioni meteorologiche instabili di venerdì. Sono attese migliaia di persone, che parteciperanno alle ultime attività e esposizioni in programma. La manifestazione ha visto numerosi espositori e visitatori nelle aree dedicate alle aziende del settore.

Giornata conclusiva, quella di oggi, per Agriumbria 2026, a Umbria Fiere, finalmente con il sole dopo le bizze del tempo di venerdì. E così dopo ieri, ci si attende per oggi un gran finale dove sono attese migliaia di persone, per una domenica all’insegna dei prodotti della terra. Oltre agli addetti ai lavori, c’à attesa per l’arrivo di famiglie con bambini e consumatori che troveranno in fiera tutto il mondo dell’ agricoltura, della zootecnia e dell’ alimentazione, con appuntamenti tecnici, mostre zootecniche, gare di valutazione e 470 stand. Fiera conferma anche in questa edizione la sua doppia vocazione, business e festa popolare. Due anime che rappresentano la forza, sia in termini quantitativi che di qualità della proposta commerciale, di questo grande evento. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Agriumbria al gran finale. La fiera dell’eccellenza. Attese migliaia di persone Articoli correlati Tre maxi eventi e migliaia di persone attese: Lignano si prepara a due weekend di fuocoGli ultimi due fine settimana di maggio si preannunciano particolarmente intensi per Lignano Sabbiadoro. Egitto, migliaia di persone in preghiera a Il Cairo per celebrare la festa dell’Eid al-FitrMigliaia di cittadini egiziani hanno partecipato alle preghiere nella moschea al-Seddik de Il Cairo per celebrare la festa dell’Eid al-Fitr, che... Aggiornamenti e notizie su Agriumbria al gran finale La fiera... Discussioni sull' argomento Agriumbria al gran finale. La fiera dell’eccellenza. Attese migliaia di persone; Agriumbria celebra l’agricoltura italiana; Agriumbria celebra l’agricoltura italiana, fiera a doppia vocazione. Tante persone e tante famiglie alla 57esima edizione di Agriumbria a Bastia Umbra. Oggi una bella giornata dopo il freddo di ieri #agriumbria #perugia #bastia #fiera #agricoltura - facebook.com facebook Antonio Forini inaugura la sua prima #Agriumbria. Il mondo agrozootecnico nazionale si ritrova in Umbria x.com