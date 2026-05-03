Una donna ha dato alla luce la sua bambina durante un trasferimento in ambulanza a Fisciano. Il parto si è verificato mentre il veicolo era in movimento, con i soccorritori che hanno assistito la mamma durante il parto. La nascita si è verificata tra le sirene dell’ambulanza, senza che ci fosse il tempo di arrivare in ospedale. I soccorritori hanno aiutato la donna e la piccola con tempestività e professionalità.

? Cosa scoprirai Come hanno gestito il parto tra le sirene dell'ambulanza?. Chi sono i soccorritori che hanno assistito la mamma a bordo?. Perché il trasferimento verso l'ospedale è diventato un'urgenza immediata?. Quali sono le condizioni attuali della madre e della piccola Michela?.? In Breve Parto avvenuto il 3 maggio 2026 durante la 37ª settimana di gestazione.. Equipaggio La Solidarietà composto da Barbaro, Loffredo, Conti e Pastore ha assistito il parto.. Intervento gestito tra Fratte e Fisciano prima del raggiungimento della struttura ospedaliera.. L'evento sottolinea l'efficacia del servizio 118 e del volontariato nel territorio di Fisciano.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Parto in corsa: nasce la piccola Michela in ambulanza a Fisciano

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