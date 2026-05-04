Una ricerca sta portando avanti uno studio su un nuovo farmaco destinato a combattere il tumore al pancreas, una delle forme di cancro più aggressive. La sperimentazione si svolge in diverse strutture e mira a valutare l'efficacia di questa terapia, che potrebbe offrire nuove prospettive ai pazienti. Si tratta di un passo importante nel campo della medicina oncologica, con l’obiettivo di migliorare le possibilità di sopravvivenza per chi si trova ad affrontare questa malattia.

La Spezia, 4 maggio 2026 – Una sperimentazione che apre alla speranza. Speranza di vita, perché stiamo parlando di una terapia per il tumore al pancreas, killer che lascia a chi ne è affetto pochissime possibilità di vita. In una delle équipe che hanno portato avanti questo studio dalle prospettive senza precedenti c’è una spezzina: Chiara Cremolini, professoressa ordinaria di Oncologia medica all’università di Pisa e direttrice del programma di sperimentazioni cliniche dell’azienda ospedaliera universitaria pisana. Con la sua squadra ha studiato gli effetti del farmaco realizzato dalla casa farmaceutica Revolution Medicine Usa. Professoressa, anzitutto ci spieghi questa scoperta e il suo valore.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La lotta al ’killer’ del pancreas. “Studiamo un nuovo farmaco. Un segnale di speranza contro il tumore”

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