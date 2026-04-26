La Life365eu conquista tre punti di platino contro Reggio Emilia
La squadra di pallavolo Life365.eu ha ottenuto una vittoria importante contro Reggio Emilia, chiudendo il match con un punteggio di 3-0. I set si sono conclusi con i parziali 25-18, 25-19 e 27-25. Con questa vittoria, la squadra si avvicina alla salvezza, portandosi a cinque punti di vantaggio sul quartultimo posto, a due giornate dalla fine del campionato.
Bella e fondamentale vittoria per la Life365.eu che batte con autorevolezza la Fos Cvr Reggio Emilia per 3-0 (25-18; 25-19; 27-25) e avvicina l’obiettivo salvezza portandosi sul +5 in classifica dal quartultimo posto a due giornate dal termine.Sin dall’avvio, sono le padrone di casa a mettere il.🔗 Leggi su Forlitoday.it
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