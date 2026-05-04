La leadership che cambia | AI al servizio dell’uomo

L’intelligenza artificiale avanza rapidamente, influenzando diversi settori e modi di lavorare. Le aziende e le istituzioni stanno adottando nuove tecnologie per migliorare efficienza e processi decisionali. La trasformazione richiede un adattamento anche a livello culturale, con un cambiamento nelle competenze e nelle strategie di leadership. In questo scenario, le decisioni vengono sempre più supportate da sistemi automatizzati e analisi di dati.

L’ INTELLIGENZA artificiale corre veloce. La leadership deve imparare a starle dietro. Non è solo una questione tecnologica, ma culturale. Perché mentre gli algoritmi ridisegnano processi e modelli di business, sono le persone a determinare chi saprà davvero trasformare questa rivoluzione in valore. È su questo doppio binario che si muovono due percorsi tematici del prossimo Salone del risparmio, dove innovazione e capitale umano si intrecciano in modo sempre più stretto (in foto un appuntamento della scorsa edizione). Due le conferenze chiave: "Crescere per competere: la via europea tra AI, finanza e industria", in programma il 6 maggio dalle 17 alle 18.🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Andrew Kolikoff: Why Bold Servant Leadership Outlasts Any Trend

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