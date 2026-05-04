Nella partita della 35esima giornata di campionato, la Lazio ha ottenuto una vittoria in rimonta contro la Cremonese, che si trova ora a quattro punti dal Lecce. Isaksen e Noslin sono stati i protagonisti del risultato, ribaltando il vantaggio iniziale di Bonazzoli con un punteggio di 2-1 allo stadio Zini.

Isaksen e Noslin ribaltano il vantaggio di Bonazzoli per il 2-1 allo Zini CREMONA - La Lazio ribalta la Cremonese nel posticipo della 35esima giornata di campionato. I biancocelesti la spuntano 2-1 allo "Zini" con un grande secondo tempo. Bonazzoli, con la complicità di Motta, illude i grigiorossi al 29', mentre negli ultimi 45 minuti la decide Sarri con i cambi. Noslin prima serve l'assist dell'1-1 a Isaksen (53') e poi firma la rimonta in pieno recupero (92'), togliendo un punto che sarebbe stato vitale per la squadra di Giampaolo. La Cremonese resta ferma in 18esima posizione, a -4 dal Lecce di Di Francesco, mentre la Lazio stacca il Bologna e si consolida all'ottavo posto con 51 punti.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - La Lazio vince in rimonta, Cremonese a -4 dal Lecce

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