Cremonese-Lazio 1-2 | Motta pasticcia ma Isaksen e Noslin rimediano Sarri vince in rimonta
La partita tra Cremonese e Lazio si conclude con il risultato di 1-2. La squadra ospite passa in vantaggio grazie a un errore di Motta, che sbaglia il posizionamento su un tiro di Bonazzoli. La Cremonese pareggia con Isaksen, mentre Noslin realizza il gol decisivo per la Lazio, che riesce così a conquistare i tre punti in rimonta. La partita si gioca allo Zini e vede la vittoria della squadra di Sarri.
La Lazio vince per due a uno contro la Cremonese. Allo Zini la squadra di Sarri passa in svantaggio per uno svarione di Motta che calcola male la traiettoria di un tiro di Bonazzoli. La Lazio non si disunisce e continua a tenere il dominio del campo e Sarri ribalta il risultato pescando dalla.🔗 Leggi su Romatoday.it
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