Pronostico Lecce-Cremonese | la rimonta è completata

Domenica alle 12:30 si affrontano il Lecce e la Cremonese nella ventottesima giornata di Serie A. La partita si gioca in un orario insolito e sarà trasmessa in diretta tv e streaming. Sono disponibili statistiche, notizie e probabili formazioni per chi desidera seguire l'incontro. La sfida si svolge allo stadio locale e rappresenta un momento importante per entrambe le squadre.

Lecce-Cremonese è una partita della ventottesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 12:30: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming. Dopo una decina di giornate di questo campionato sembrava che la Cremonese fosse già salva e il Lecce con un piede e mezzo in Serie B. Adesso queste squadre, in un atteso lunch-match di domenica, si giocano una grossa fetta di salvezza. Arrivati a questo punto dell'anno tutto ha un valore differente. Appaiate a quota 24 punti in classifica, il Lecce di Di Francesco sente l'odore del sorpasso. Quella che si sta chiudendo in Salento è stata una settimana particolare, con allenamenti aperti al pubblico e nei quali gli ultras giallorossi non hanno di certo fatto mancare il proprio apporto.